Россия официально потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014

Россия заняла второе место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после решения Федерального суда Швейцарии, который отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова о восстановлении олимпийских наград, сообщила пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Теперь на первом месте находится Норвегия с 11 золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми медалями. Россия с 10 золотыми, 10 серебряными и девятью бронзовыми наградами переместилась на вторую позицию. Третье место занимает Канада (10-10-5).

Согласно решению суда, все результаты господина Устюгова с 27 августа 2013 года до конца его карьеры в сезоне 2013/2014 аннулированы. Он лишен золота Олимпиады, завоеванного в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию.

В ноябре 2024 года BIU сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу господина Устюгова. Обжаловать это решение можно было только в Федеральном суде Швейцарии по строго определенным основаниям.

Устюгов также был наказан за другое допинговое нарушение, связанное с употреблением оксандролона, основанное на данных московской лаборатории по допинг-пробам российских спортсменов за 2012–2015 годы.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Устюгов выиграл масс-старт и завоевал бронзу в эстафете. В 2020 году CAS признал его виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/2014.

Обвинения против господина Устюгова были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU). В 2017 году, через три года после завершения карьеры спортсмена, IBU инициировал дело на основании данных биологического паспорта. Евгений Устюгов смог доказать свою невиновность, однако в 2020 году IBU снова предъявил обвинения по тому же делу.

Мария Удовик