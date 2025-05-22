Стало известно, куда направят средства от турналога в Сочи

Власти Сочи планируют направить средства от туристического налога на дороги, соцобъекты и инициативные проекты. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

По данным департамента по финансам и бюджету администрации города, за первый квартал 2025 года в казну поступило порядка 185 млн руб. Эти средства были собраны с туристов, проживавших в классифицированных средствах размещения — гостиницах, санаториях, базах отдыха и кемпингах. Всего за этот период в Сочи отдохнули около 750 тыс. человек, а с начала года курорт посетили свыше 2,4 млн туристов.

В мэрии подчеркивают, что налог не имеет строго целевого характера и может использоваться в рамках общего бюджета.

«Средства планируется направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию социально значимых проектов, социальное строительство, поддержку инициативного бюджетирования, обновление дорожно-транспортной сети»,— говорится в официальном ответе департамента.

Туристический налог начисляется как процент от стоимости услуги временного проживания, пояснили в администрации. Если размещение предоставляется по одному договору для нескольких лиц, то расчет производится от полной стоимости услуги, независимо от количества проживающих. При этом обязательства по уплате распространяются только на объекты, включенные в официальный реестр классифицированных средств размещения. Это, в частности, гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги.

Однако, как отмечают в администрации, ряд категорий средств размещения налогом не облагаются. «Не подлежат классификации, а значит, не участвуют в системе налогообложения организации отдыха и оздоровления детей, религиозные структуры, реабилитационные и некоторые федеральные учреждения»,— пояснили в департаменте.

Существуют и персональные льготы. От налога освобождаются герои СССР и России, участники ВОВ, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также лица, участвовавшие в СВО.

С целью повышения собираемости в марте 2025 года было утверждено постановление №44-р, согласно которому проводятся мероприятия по выявлению дополнительных источников дохода. Среди них — выездные проверки, мониторинг исполнения законодательства и систематическая работа с владельцами гостиниц.

«Для Сочи туристический налог — это не только финансовый инструмент, но и возможность более гибко реагировать на потребности территории. Эти средства позволяют не просто обслуживать инфраструктуру, но и инвестировать в будущее города»,— резюмировали в администрации.

Мария Удовик