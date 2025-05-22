Первый вице-спикер Госдумы: наша команда остается победителем Олимпиады в Сочи

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что считает российскую команду победителем медального зачета Олимпийских игр в Сочи, несмотря на отклонение Федеральным судом Швейцарии апелляции биатлониста Евгения Устюгова и пересмотр итоговых результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного президента Олимпийского комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг, 22 мая, Россия официально утратила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2014 после решения Федерального суда Швейцарии, который отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова о восстановлении его результатов на Играх 2010 и 2014 годов.

Александр Жуков отметил, что для него ничего не изменилось: Евгений Устюгов и команда остаются чемпионами. Он также добавил, что Олимпиада в Сочи навсегда останется в памяти как одни из лучших Игр, и многие российские болельщики разделяют это мнение.

По его словам, попытки пересмотреть результаты Олимпиады являются незначительными. Он напомнил, что ранее существовали попытки отобрать у России значительное количество золотых медалей, но они потерпели неудачу в Спортивном арбитражном суде.

Норвегия теперь занимает первое место в медальном зачете с 11 золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми медалями. Россия, имея 10 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых наград, переместилась на вторую позицию. Третье место занимает Канада с результатом 10 золотых, 10 серебряных и пяти бронзовыми медалями.

Согласно решению суда, все достижения Евгения Устюгова с 27 августа 2013 года до конца его карьеры в сезоне 2013/2014 аннулированы. Спортсмен лишен золота Олимпиады, полученного в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Мария Удовик