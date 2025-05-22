Власти Краснодара не видят предпосылок для повышения цены проезда в трамваях

В администрации Краснодара не видят оснований для пересмотра действующего тарифа на проезд в городском электротранспорте. Об этом в эфире телеканала РБК ТВ Юг сообщил начальник управления цен и тарифов мэрии Евгений Романков. По его словам, расчет, проведенный при установлении текущей стоимости проезда в 50 руб., не предполагает необходимости изменения показателя в обозримом будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил представитель мэрии, на муниципальном транспорте в Краснодаре действуют две модели тарифообразования — регулируемая и нерегулируемая. В рамках последней перевозчик самостоятельно определяет цену на основании своих экономических параметров. При применении регулируемого тарифа, как в случае с МУП «КТТУ», администрация проверяет экономическую обоснованность расходов и утверждает ставку постановлением.

Господин Романков также пояснил, что в расчет регулируемого тарифа не включаются амортизационные отчисления по имуществу, приобретенному за счет бюджета. В случае их включения себестоимость проезда превысила бы 60 руб., добавил чиновник.

Вячеслав Рыжков