Главные новости за 21 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области идет реализация 26 корпоративных программ, направленных на сохранение здоровья сотрудников предприятий и организаций. Этими программами в регионе охвачены 15,6 тыс. человек.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новую схему нарезки избирательных округов, которая будет применяться на выборах в 2026 году. В новой нарезке на округа Ростовская область лишилась одного мандата.

В Шахтах полицейские задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей. За одну ночь злоумышленники воспользовались тремя чужими машинами.

В Ростовской области в отношении капитана, допустившего столкновение судна с металлическими нижними воротами судопропускного шлюза на Дону в Семикаракорском районе, возбуждено уголовное дело.

Один из ведущих в стране производителей сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2025 году полностью откажется от инвестиций. Причина – в отсутствии спроса на продукцию предприятия.

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекратила сотрудничество с муниципальной энергосбытовой компанией ООО «Электросбыт» Волгодонска из-за долга а размере 78 млн рублей.

В Ростове-на-Дону руководителей подшипникового завода подозревают в хищении 1 млрд рублей. Оперативники установили, что в мошеннической схеме участвовали генеральный директор и директор по экономике и финансам предприятия, а также два его собственника.

Жители Ростовской области получат возможность путешествовать по стране не теряя времени на пересадки. Регион развивает систему мультимодальных перевозок: пассажиры смогут передвигаться на разных видах транспорта по единому билету.