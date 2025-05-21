В Ростовской области возбудили уголовное дело после столкновения судна со шлюзом

В Ростовской области в отношении капитана, допустившего столкновение судна с металлическими нижними воротами судопропускного шлюза на Дону в Семикаракорском районе, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс–службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«В результате инцидента теплоход получил различные механические повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба собственнику в размере более 1 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Капитану судна вменили уголовную статью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), подчеркнули в пресс–службе ведомства.

Наталья Белоштейн