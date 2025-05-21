В Ростовской области развивают систему мультимодальных перевозок

Жители Ростовской области получат возможность путешествовать по стране не теряя времени в процессе пересадок. Регион развивает систему мультимодальных перевозок, а это значит, что донской пассажир сможет воспользоваться разными видами транспорта, имея на них единый билет. Об этом сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, Ростовская область стала третьим регионом в стране после Крыма и Курской области, подписавшим соглашение с «Единой транспортной дирекцией» о развитии мультимодальных перевозок.

«Это первый шаг в нашем сотрудничестве с «Единой транспортной дирекцией». Там, где маршруты уже устоялись, сформировался устойчивый пассажиропоток, будем использовать эту систему для повышения комфорта пассажиров. Также это даст возможность перевозчикам, учитывая заблаговременную продажу билетов, планировать свою работу»,— отметили в министерстве транспорта Ростовской области.

Удобство единого билета уже оценили многие туристы, посетившие Крым за последние несколько лет. Однако в этом регионе данная услуга функционирует лишь полгода, в период курортного сезона, в то время как на Дону она будет доступна круглый год. Главная задача проекта заключается в сокращении времени в пути, которое зачастую теряется именно во время пересадок, поясняет источник.

Валентина Любашенко