На Дону в корпоративных программах сохранения здоровья участвуют более 15 тысяч человек

В Ростовской области идет реализация 26 корпоративных программ, направленных на сохранение здоровья сотрудников предприятий и организаций. Этими программами в регионе охвачены 15,6 тыс. человек. Об этом сообщила руководитель лаборатории интегрированных программ профилактики отдела укрепления общественного здоровья ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Мария Лопатина на общественном обсуждении «Сохранение кадрового потенциала региона: здоровье и продолжительность жизни», которое организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам Марии Лопатиной, 92% корпоративных программ в Ростовской области реализуются в сфере здравоохранения. 4% — в финансовой сфере и еще 4% в промышленности. «Для работодателя есть три аргумента в пользу инвестирования в здоровье сотрудников — управленческие, финансовые и имиджевые. Инвестировать в мероприятия по сохранению здоровья сотрудников выгодно им, компаниям, в которых они работают и экономики в целом»,— подчеркнула госпожа Лопатина.

Она добавила, что в целом по России за минувший год в 15 раз увеличилось число предприятий, которые инвестируют в здоровье сотрудников.

Владимир Андреев