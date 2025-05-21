Руководство ростовского завода «10-ГПЗ» подозревают в хищении 1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону сотрудников подшипникового завода подозревают в хищении 1 млрд рублей из гособоронзаказа. Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в рамках уголовного дела по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) обыски провели у владельцев и руководителей ООО «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Оперативники установили, что в мошеннической схеме участвовало руководство ростовского предприятия (генеральный директор и директор по экономике и финансам), а также два собственника завода.

В числе подозреваемых оказался бывший заместитель руководителя Росстандарта России. Он воспользовался служебным положением и организовал мошенническую схему. В этом ему помогли также родственные связи с собственниками предприятия.

В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Одна из собственников завода находится в федеральном розыске.

Мария Хоперская