В Ростовской области задержали подозреваемых в трех угонах машин

В Шахтах полицейские задержали подозреваемых в серии угонов автомобилей, сообщили в пресс–службе ГУ МВД по Ростовской области. За ночь фигуранты воспользовались тремя чужими машинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Задержать подозреваемых помог местный житель, рассказавший полиции о том, что с утра не нашел на парковке у дома свой «ВАЗ-21065». Стражи правопорядка по горячим следам задержали «ранее судимых за кражи 22-летнего и 28-летнего жителей Ростовской области», рассказали в ведомстве. Оказалось, что для забавы они угнали ещё два авто и бросили их на дороге.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору», ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, отметили в полиции.

Наталья Белоштейн