Волгодонский «Электросбыт» лишился права поставлять электроэнергию из-за долга

Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекратила сотрудничество с муниципальной энергосбытовой компанией ООО «Электросбыт» Волгодонска из-за долга в 78 млн руб., сообщает пресс-служба «ТНС энерго».

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По информации пресс-службы, волгодонскому предприятию запрещено реализовывать электроэнергию и получать денежные средства от клиентов. Абонентам необходимо передать показания счетчиков за май непосредственно в «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и до 13 июля определиться с выбором альтернативного поставщика.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в период с 2020 по 2024 год «Электросбыт» демонстрировал положительные финансовые результаты. В 2024 году при выручке 437,6 млн руб. компания заработала прибыль в размере 3 млн руб. В свою очередь, «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за аналогичный период выручил 69,4 млрд руб. с прибылью 228,2 млн руб.

Валентина Любашенко