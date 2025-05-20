Минобороны РФ потребовало взыскать 2,6 млрд с завода «Вымпел»

Министерство обороны РФ подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод "Вымпел"» более 2,6 млрд руб. Об этом сообщило ТАСС.

Полная сумма, указанная в заявлении составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 руб. Подробности требований Минобороны пока не раскрываются.

Судостроительный завод «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Предприятие специализируется на производстве современных ракетных и патрульных катеров, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов с водоизмещением до 2,2 тыс. тонн.

Ранее Минобороны подало несколько исков к другим предприятиям. С 5 мая в Арбитражный суд Москвы было направлено девять заявлений о взыскании с АО «Военторг» общей суммой около 3,7 млн руб. Кроме того, ведомство требует около 90 млн руб. с концерна «Автоматика» и порядка 13 млрд руб. с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП „Импульс“». Также известно об иске на 11,5 млн к компании «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“» и о взыскании более 390 млн с Кизлярского электромеханического завода.