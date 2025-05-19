Главные новости за 19 мая. Ростов-на-Дону и область

На Дону ввели режим ЧС из-за состояния посевов после весенних заморозков. Решение позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.

В Ростовской области экспорт зерна через морские порты снизился на 15%. По итогам апреля 2025 года этот показатель составил 520 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

ФК «Ростов» опроверг слухи о резкой смене руководства. Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности.

В Ростове осудили стрелка украинского нацбатальона. Суд приговорил штурмовика ВСУ к 12 годам колонии строгого режима, три из которых он проведет в тюрьме.

По делу бывшего министра транспорта Ростовской области Кушнарева допросили троих свидетелей, инстанция изучила первый том материалов. Следующее заседание состоится 26 мая.

На Дону определились лидеры голосования за объекты благоустройства. Первое место по результатам голосования заняла Белая Калитва (12 тыс. голосов). На территории города проведут комплексное благоустройство – уложат тротуарную плитку, озеленят и модернизируют освещение.