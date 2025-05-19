В Ростове осудили стрелка украинского нацбатальона

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Олегу Заклекте, участнику украинского националистического батальона (признан на территории РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Из материалов ведомства следует, что уроженец Волынской области в ноябре 2023 года был мобилизован в ВСУ и проходил службу в учебном центре в должности стрелка. Через месяц штурмовик, будучи осведомленным о террористическом характере деятельности, перевелся в один из нацбатальонов и в его составе участвовал в боевых действиях в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, где в ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими Вооруженных Сил России, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения.

Суд приговорил Заклекту к 12 годам колонии строгого режима, три из которых он проведет в тюрьме.

Константин Соловьев