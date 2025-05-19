На Дону определились лидеры голосования за объекты благоустройства

В Ростовской области объявили лидеров Всероссийского голосования за благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно предоставленным данным, первое место по результатам голосования заняла Белая Калитва (12 тыс. голосов). На территории города проведут комплексное благоустройство – уложат тротуарную плитку, озеленят и модернизируют освещение.

Второе место (11 тыс. голосов) занял объект в Ростове – пр. Маршала Жукова. Здесь оборудуют многофункциональную зону отдыха.

Замыкает тройку объектов – лидеров голосования – с. Самарское в Азовском районе (10 тыс. голосов). На центральной площади населенного пункта будет оборудовано место отдыха в рамках подпрограммы «Комфортная среда для мероприятий».

Валентина Любашенко