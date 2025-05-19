ФК «Ростов» опроверг слухи о резкой смене руководства

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление, в котором объявил, что все структуры команды работают в штатном режиме и готовятся к матчу с махачкалинским «Динамо». Сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арташес Арутюнянц, президент ФК "Ростов"

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Арташес Арутюнянц, президент ФК "Ростов"

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В местных средствах массовой информации появилась информация, что «Ростов» покинет большая часть руководства, футболистов и персонала сразу после финала Кубка России против ЦСКА. В настоящий момент достоверно известно, что команду покинет спортивный директор Алексей Рыскин.

«Я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать. Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем», — заявил господин Рыскин изданию «Спорт-Экспресс».

Из сообщения пресс-службы «Ростова» следует, что руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности. Свое заявление также сделал президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, все решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме», — прокомментировал ситуацию Арташес Арутюнянц «РБ Спорт».

Константин Соловьев