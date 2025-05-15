Генконсульство Беларуси в Казани и 44 отравившихся в школе Чувашии

В Казани откроют генконсульство Республики Беларусь. Заявление прозвучало во время встречи замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова с замминистром иностранных дел Беларуси Евгением Шестаковым.

Число заболевших после обеда в гимназии Шумерли увеличилось до 44 человек. 35 обратившихся пациентов получают амбулаторное лечение, еще девять детей лечатся в Республиканской детской клинической больнице.

Российские компании, осуществлявшие экспорт в страны ОИС, получили поддержку на 12,6 млрд долларов. Среди 4,2 тыс. компаний есть организации из Татарстана.

Госдолг Татарстана на май 2025 года составил 99,2 млрд руб. 90,4 млрд руб. приходятся на кредиты федерального бюджета. Еще 8,8 млрд руб. — на обязательства по госгарантиям республики.

Уроженка Казани Адиля Вяселева назначена заместителем руководителя ФАС России. Госпожа Вяселева будет заниматься контролем агропромышленного комплекса, рекламы и недобросовестной конкуренции, регулированием связи и информационных технологий.

В отношении главы Моргаушского муниципального округа Чувашии возбудили уголовное дело за нарушение прав сироты. По версии следствия, в 2020 году фигурант принял в муниципальную собственность квартиру в селе Большой Сундырь, которая не соответствовала нормам. В результате жилье получила женщина, оставшаяся сиротой в несовершеннолетнем возрасте.

В апреле 2025 года в Марий Эл цены на автомобили китайских брендов за год выросли на 18% до 2,982 млн руб. В то же время стоимость отечественных автомобилей уменьшилась на 14% до 1,348 млн руб.

Диана Соловьёва