В Казани появится генконсульство Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани откроют генеральное консульство Республики Беларусь

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Казани откроют генеральное консульство Республики Беларусь

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Такое заявление прозвучало в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым.

В ходе переговоров российская сторона официально уведомила белорусских коллег о согласии России на открытие генерального консульства Беларуси в Казани.

«Партнерам переданы ноты соответствующего содержания», — говорится в сообщении министерства.

Артём Дергунов