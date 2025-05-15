В Казани откроют генеральное консульство Республики Беларусь
В Казани появится генконсульство Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
В Казани откроют генеральное консульство Республики Беларусь
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Такое заявление прозвучало в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым.
В ходе переговоров российская сторона официально уведомила белорусских коллег о согласии России на открытие генерального консульства Беларуси в Казани.
«Партнерам переданы ноты соответствующего содержания», — говорится в сообщении министерства.