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Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 мая составляет 99,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Структура долга выглядит следующим образом:

  • кредиты федерального бюджета составляют 90,4 млрд руб.;
  • обязательства по госгарантиям республики — 8,8 млрд руб.

За месяц объем государственного долга региона увеличился на 80,6 млн руб.

Артём Дергунов

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