Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей
Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 мая составляет 99,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.
Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Структура долга выглядит следующим образом:
- кредиты федерального бюджета составляют 90,4 млрд руб.;
- обязательства по госгарантиям республики — 8,8 млрд руб.
За месяц объем государственного долга региона увеличился на 80,6 млн руб.