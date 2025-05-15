Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 мая составляет 99,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Госдолг Татарстана по состоянию на май составляет 99,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Структура долга выглядит следующим образом:

кредиты федерального бюджета составляют 90,4 млрд руб.;

обязательства по госгарантиям республики — 8,8 млрд руб.

За месяц объем государственного долга региона увеличился на 80,6 млн руб.

Артём Дергунов