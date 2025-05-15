Уроженка Казани Адиля Вяселева назначена на должность заместителя руководителя ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уроженка Казани назначена заместителем руководителя ФАС России

Фото: Пресс-служба ФАС России Уроженка Казани назначена заместителем руководителя ФАС России

Фото: Пресс-служба ФАС России

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В новой должности госпожа Вяселева займется надзором за деятельностью трех ключевых управлений: контроля агропромышленного комплекса, контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, а также регулирования связи и информационных технологий.

Адиля Вяселева родилась 21 мая 1980 года в Казани. В 2002 году с отличием окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, получив специальность «менеджмент».

Имеет опыт работы в консалтинге и оценочной деятельности, где трудилась с 2002 по 2017 год, более десяти лет занимая руководящие позиции.

С июня 2017 года она занимала должность руководителя Управления регулирования транспорта ФАС России.

Артём Дергунов