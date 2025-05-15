Российские компании с экспортом в страны ОИС получили поддержку на $12,6 млрд

Российские компании, которые осуществляли экспорт в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), получили поддержку на 12,6 млрд долларов. Об этом сообщил руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО «Российский экспортный центр» Исрафил Али-Заде на сессии «Ъ» в рамках KazanForum «ВЭД 2.0: кооперация на основе единых ценностей».

Господин Али-Заде в разговоре с «Ъ Волга-Урал» уточнил, что всего поддержку смогли получить около 4,2 тыс. компаний, среди которых есть и организации из Татарстана.

Российский экспортный центр — государственная организация, занимающаяся поддержкой несырьевого экспорта.

Ранее стало известно, что в 2024 году внешнеторговый оборот Татарстана со странами ОИС вырос на 38%, достигнув около 8 млрд долларов.

Диана Соловьёва