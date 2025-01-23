Бывший ректор Воронежского опорного университета попросился на свободу

В Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами для бывшего ректора Воронежского государственного технического университета и экс-депутата облдумы Сергея Колодяжного. Он отбывает срок за присвоения в исправительной колонии №2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колодяжный во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный во время одного из заседаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление о смягчении наказания для 46-летнего Сергея Колодяжного пока не рассмотрено.

Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Он свою вину не признал. При вынесении приговора ему было зачтено 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия.

В колонии №2 в центре Воронежа Сергей Колодяжный находится с 20 июня 2023 года. Ровно год назад бывший ректор впервые попросил выпустить его на свободу. Тогда суд отказал ему в этом. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Колодяжный на тот момент был трудоустроен в швейный цех колонии. За время работы разработал крой одежды для участников специальной военной операции.

Подробнее о деле Сергея Колодяжного — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев