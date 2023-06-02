Бывшему ректору ВГТУ Сергею Колодяжному добавили срок в колонии

Воронежский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, который получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в облпрокуратуре, его действия переквалифицированы на присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), срок лишения свободы увеличен до 7,5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Суд первой инстанции снизил размер хищений до 1,6 млн руб. Облсуд изменил приговор, удовлетворив иск прокурора о взыскании с осужденного более 58 млн руб.

Сам Сергей Колодяжный считает себя невиновным. В качестве отбывания наказания ему засчитают порядка двух с половиной лет.

Сергей Толмачев

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