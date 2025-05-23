Привилегированный подход

Франчайзи премиального бренда Privé7 — ставропольский предприниматель Лиана Дыдымова уверена: в развитии салона премиального уровня нет мелочей, для клиентов важны как высокое качество услуг и товаров, так и внимательное отношение к гостям, и атмосфера, которую удается создавать и поддерживать профессиональной команде салона. Это подтверждает более чем трехлетний опыт работы Privé7 в самом центре Ставрополя. Подробности — в беседе с Лианой Дыдымовой.

Фото: пресс-служба Privé7

— Почему вы решили заниматься таким бизнесом?

— Когда несколько лет назад я впервые попала в салон Privé7 на Фрунзенской набережной в Москве, то сразу поняла: в Ставрополе нет салона с таким уровнем сервиса. Это — настоящее искусство создавать элегантные и стильные образы.

Позже, когда я узнала о запуске продажи франшизы Privé7, то сразу же поспешила на заключение договора и одна из первых стала ее правообладателем. Потому что у меня было сильное желание занять в Ставропольском крае пустующую нишу. В Ставрополе наблюдался острый дефицит в салонах такого уровня — для самых взыскательных клиентов. И им не надо было много и долго рассказывать о Privé7. Через соцсети и ТГ-каналы они знали, что это салон международного уровня, который посещают российские знаменитости: звезды шоу-бизнеса и телевидения, политические деятели, бизнесмены, светские львицы и главные трендсеттеры. Они доверяют команде профессионалов. И моя задача была открыть в Ставрополе такой салон и создать такую команду.

— В чем преимущества франшизы перед бизнесом, который предприниматель пытается создать сам, с нуля?

— Очень сложно строить бизнес с нуля. А тем более открывать салон премиум-класса. Особенно если ты не являешься известным мастером. Но даже и в этом случае сложно организовать всю дисциплину бизнеса, не имея управленческого опыта. Это работа целой большой команды: мастеров, маркетологов, менеджеров по развитию, специалистов по закупкам, по связям с общественностью. Это — ключевые составляющие. Они напрямую связаны с твоим KPI. От них зависит эффективность работы. И часто люди, самостоятельно открывающие такой бизнес, действуют вслепую.

Преимущества франшизы хорошо зарекомендовавшего себя бренда в том, что это — хорошо упакованный продукт. Ты получаешь пакет инструментов для управления (например, скрипты для проведения собеседований с кандидатами и скрипты для мастеров), договоры с поставщиками, рекламные возможности и экспертизу владельцев Privé7, салоны которых есть сегодня не только в ряде регионов РФ, но и за границей: два в Арабских Эмиратах, по одному в Узбекистане и Азербайджане. Название бренда полностью отвечает его философии. Ведь в переводе с французского Privé — это привилегированный. В этом названии — отношение к клиентам и подход к ним.

— С чего вы начинали, как заявляли о себе и как развивались?

— Первым делом я занялась поиском помещения. Сразу решила, что для салона такого уровня, с тем набором услуг, которые мы намерены были оказывать нашим клиентам, аренда не подходит. Это должно быть только собственное помещение и именно в самом центре города, место узнаваемое, с хорошими возможностями для подъезда и парковки. Здесь нет мелочей. В работе с требовательными клиентами важно учитывать все: от того, как ему лучше поставить машину и какой сорт кофе предложить, до грамотного создания исключительно его образа.

Было сложно найти помещение, идеально подходящее под наш регламент. Но мне удалось. В Ставрополе мы находимся в самом центре — на улице Розы Люксембург, 24.

Параллельно проводила собеседования с кандидатами на разные позиции. В первую очередь с мастерами. Выбирали способных учиться профессионалов.

Далее приобрели помещение. Стали готовиться к стройке. Но прежде обклеили всю входную группу дизайнерской бумагой с логотипом Privé7. Это был маркетинговый ход. Поскольку начали еще перед пандемией, то, по понятным причинам, работу пришлось прервать. А реклама все это время висела, что создавало повод для активного обсуждения в сети ситуации вокруг открытия в центре Ставрополя нашего салона. Подогревало к нему интерес аудитории.

Но вот, более трех лет назад, мы завершили капитальный ремонт и организовали открытие. Оно, без преувеличения, было грандиозным. Арендовали ресторан. Пригласили известных людей — наших партнеров. В частности, была соосновательница сети Privé7 и звездный визажист Ирина Митрошкина. Были владелицы франшиз, известные блогеры и краевые знаменитости. В качестве хедлайнеров у нас были звезды эстрады.

Такой запуск позволил нам заявить о себе максимально сильно. Наше открытие вошло в топы просмотров не только на местных каналах и пабликах, но и в соцсетях Москвы.

— Верно понимаем, что за минувшие три года у вас сформировался клуб постоянных клиентов и есть тенденция к росту клиентской базы?

— Верно.

— Как удалось завоевать любовь аудитории?

— Когда ты франчайзи такого известного на мировом уровне бренда, то это не только большое подспорье, но и огромная ответственность. Надо работать так, чтобы не подорвать авторитет Privé7 и его владельцев, который складывался десятилетиями.

Поэтому с первых минут работы в Ставрополе мы делали ставку не только на мастерство своей команды, использование премиальных средств по уходу за волосами, телом, качество аппаратной косметологии и другие востребованные услуги. Главное было создать и поддерживать особую атмосферу, чтобы люди, однажды посетившие наш салон, хотели возвращаться сюда снова и снова. И мы часто слышим от клиентов: «У вас такая светлая аура. Здесь тепло и уютно. Нам очень нравится».

Для меня, подчеркиваю, важно создавать в салоне хорошую атмосферу и поддерживать ее, создавать определенное настроение. Клиенты чувствуют это и за этим идут к нам, а не только за качественными премиальными услугами.

— Каким еще принципам вы следуете?

— Я всегда говорю мастерам: «У вас есть первые пять минут для того, чтобы завоевать клиента». И что первое впечатление нельзя произвести дважды. Вот — одни из секретов нашего успеха.

— Предложить максимально полный перечень бьюти-услуг — это ваша стратегия?

— Да, от этого зависит размер среднего чека. Чем больше услуг — тем он выше. Да и клиентам удобно: они приходят и получают все в одном месте.

Кроме того, наш салон — площадка для предложения широкого ассортимента средств по уходу за волосами, лицом, телом. У нас большой выбор декоративной косметики, парфюмерии, а также интерьерных ароматов, аксессуаров, бьюти-девайсов и других «женских радостей». Наша гордость — эксклюзивное представительство многих премиальных брендов на территории Ставрополя. У нас есть как отечественная продукция, так и товары из Франции, Швейцарии, Италии и даже Австралии. Словом, делаем все, чтобы гости нашего салона ни в чем не нуждались.

— Вы сами ищете поставщиков?

— В основном мы не ищем поставщиков. Они, зная и понимая уровень Privé7, сами предлагают нам выгодное сотрудничество. Для них поставить свой продукт на наши полки — это преимущество быть в узнаваемом премиальном сегменте. А для нас важно не ставить на полки повторяющиеся продукты, доступные везде, а быть уникальными.

— Оказывать премиальные услуги, используя современное оборудование и средства, и продавать премиальные товары под известными брендами — это разные виды бизнеса, требующие внимания, вдумчивого подхода и строгого контроля. Как удается все контролировать?

— Как в большой инвестиционной компании. Это каждые две недели собрания с подробным разбором. Провожу Follow-up (полевые сопровождения) стабильно два раза в неделю с каждым мастером. Я нахожусь вместе с ним в зале либо слежу по видеокамерам и контролирую его работу. Как он работает с клиентом от начала и до конца, на всех этапах оказания услуги. И по чек-листу проверяю: что сделал мастер, а что — нет. А потом провожу индивидуальные беседы.

Плюс основные правила мерчандайзинга никто не исключал. Я лично контролирую эти процессы, как внутри салона, так и за его пределами. То есть устраиваю внутренний кросс-маркетинг среди сотрудников по эффективности продаж, внешне контролирую процессами переговоров с поставщиками и организацией клиентских дней брендов, а также непосредственно участия в партнерских проектах.

Кроме того, у нас стабильный высокопрофессиональный коллектив, которым я по-настоящему горжусь. У нас работают 30 человек. Это и администраторы, и мастера. Специалисты высокого уровня. Большинство из них с нами с первых дней. И это — здорово!

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