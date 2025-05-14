Главные новости за 14 мая. Сочи

Подозреваемому в хищении 168 млн руб. из МДЦ в Сочи продлили арест до 14 июня. Задержание фигуранта дела произошло в январе.

За первые четыре месяца 2025 года в бюджет Сочи поступило 185,4 млн руб. туристического налога. За семь лет курортного сбора в Сочи собрали около 1,9 млрд руб.

Компания «Водоходъ Express» перенесла планируемую дату запуска пассажирского теплохода «Комета» для перевозок между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Морское сообщение хотят запустить до 20 мая 2025 года.

Полиция привлекла к ответственности двух жителей Тульской области за распространение запрещенного контента в треш-стримах на территории Сочи.

В мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Сочи составила 49 тыс. руб. в месяц, что на 17% выше, чем в апреле. С начала года аренда увеличилась на 12%, однако в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение на 4%.

Сочинец предстанет перед судом за нападение на 52-летнего прохожего. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

С начала года Сочи принял более 2,2 млн путешественников. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.