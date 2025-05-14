За семь лет курортного сбора в Сочи собрали около 1,9 млрд рублей

За первые четыре месяца 2025 года в бюджет Сочи поступило 185,4 млн руб. туристического налога. Он заменил курортный сбор, который действовал в экспериментальном режиме в России семь лет. За этот период в Сочи удалось аккумулировать около 1,9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Средства от прежнего курортного сбора использовались исключительно для улучшения курортной инфраструктуры: благоустройства набережных, пляжей, парков и скверов. Новый туристический налог позволяет расширить спектр финансируемых направлений.

«Все собранные средства будем направлять не только на гостевые зоны, но и на общественно значимые проекты, социальное строительство, поддержку инициативного бюджетирования, обновление дорог и систем ЖКХ. Это новые возможности и реальные инвестиции в будущее Сочи и его комплексное развитие»,— прокомментировал глава Сочи Андрей Прошунин.

Туристический налог введен с 1 января 2025 года со ставкой 1% от стоимости услуг по предоставлению мест для временного проживания. Решение о размере ставки принял депутатский корпус города.

Законодательство предусматривает восемь категорий граждан, освобожденных от уплаты налога, включая Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда, участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий. По инициативе городского собрания Сочи от оплаты также освобождены жители города с постоянной регистрацией.

Мария Удовик