Аренда однокомнатных квартир в Сочи подорожала на 17% за месяц

В мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Сочи составила 49 тыс. руб. в месяц, что на 17% выше, чем в апреле. С начала года аренда увеличилась на 12%, однако в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение на 4%. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам руководителя «Циан.Аналитика» Алексея Попова, рынок недвижимости в Сочи подвержен сезонным колебаниям. В этом году наблюдается рост спроса на жилье из-за ситуации с загрязнением в других черноморских регионах после аварии с нефтетанкерами.

Эксперт прогнозирует, что летом цены на аренду в Сочи могут вырасти на 20–25%, что превысит среднероссийские показатели.

В Краснодаре ситуация отличается: средняя цена аренды однокомнатной квартиры в мае составила 27 тыс. руб., что на 2% ниже апреля и на 6% меньше, чем в начале года. В сравнении с маем 2024 года наблюдается рост на 5%.

К апрелю 2025 года стоимость аренды в Краснодаре увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом, однако за последние полгода снизилась на 10% и за месяц на 4%.

«Ъ-Сочи» писал, что аренда жилья в Сочи посуточно во второй половине мая станет одной из самых дорогих на Кубани. Дешевле забронировать жилье в Геленджике и Лазаревском.

Мария Удовик