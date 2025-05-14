Сочинец предстанет перед судом за нападение на 52-летнего прохожего

Прокуратура Центрального района Сочи направила в суд уголовное дело против 29-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 февраля 2025 года возле дома №41 на улице Олимпийской. В результате внезапно возникшего конфликта между обвиняемым и 52-летним прохожим произошла словесная перепалка. В ходе ссоры молодой человек ударил своего оппонента в лицо, что привело к потере сознания потерпевшего и его падению на асфальт.

В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая была квалифицирована врачами как тяжкий вред здоровью с угрозой для жизни.

Обвиняемый признал свою вину. В ходе следствия ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводилось следователями отдела полиции Центрального района Сочи.

Дело передано в Центральный районный суд Сочи для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик