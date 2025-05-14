Более 70% номеров в отелях Сочи забронировано на летний сезон

На летний сезон в Сочи забронировано 73% гостиничных номеров. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в рамках совместного заседания Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка, прошедшего в Геленджике под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и начальника регионального управления ФСБ Леонида Михайлюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С начала 2025 года Сочи принял более 2,2 млн туристов — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом Кубань с января посетили 3,5 млн человек. Только за майские праздники регион принял около 700 тыс. отдыхающих. Основной поток туристов ожидается в летние месяцы. По словам губернатора, обеспечение общественной, пожарной и эпидемиологической безопасности в этот период — приоритетная задача.

«Нужно работать на опережение, предотвращать риски, а не реагировать на последствия. Наша общая задача — сохранить статус самого безопасного и надежного курорта страны»,— заявил господин Кондратьев, отметив, что контроль за улицами, набережными и парками будет усилен, в том числе с участием казачьих дружин.

В Сочи со второй половины мая начнет работу городской межведомственный оперативный штаб. В его состав войдут представители администрации, правоохранительных органов, Роспотребнадзора, силовых структур, дорожных и транспортных служб. В рамках антитеррористической комиссии проводится обследование объектов санаторно-курортного комплекса и пляжных территорий на соответствие требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба администрации курорта, к открытию курортного сезона завершается подготовка инфраструктуры и благоустройство 180 пляжных территорий. Ведется обучение матросов-спасателей, проведены водолазные обследования и очистка дна в зонах купания. В Центр ГИМС МЧС уже подано 165 уведомлений о выполнении требований по охране жизни на воде.

В городе задействована система предупреждения и ликвидации ЧС: 147 человек и 100 единиц техники обеспечивают противопожарную безопасность. Для поддержания эпидемиологического благополучия увеличена кратность уборки и дезинфекции в местах массового пребывания людей и на транспортных узлах. Постоянно контролируется качество питьевой воды — отобрано 3,2 тыс. пробы, исследовано 555 проб морской воды, в том числе 239 на содержание нефтепродуктов. Все показатели соответствуют нормативам.

Мария Удовик