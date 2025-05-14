Запуск «Кометы» между Сочи и Новороссийском перенесли

Компания «Водоходъ Express» перенесла планируемую дату запуска пассажирского теплохода «Комета» для перевозок между Сочи, Геленджиком и Новороссийском. Морское сообщение хотят запустить до 20 мая 2025 года, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас «Комета» проходит испытания, и более точная информация о запуске будет доступна 16 мая. Первоначально запуск был запланирован на 15 мая, однако сроки изменились.

Теплоход оборудован тремя подводными крыльями и способен развивать скорость до 65 км/ч. Время в пути из Новороссийска в Сочи составляет около пяти часов, а салон вмещает 120 пассажиров.

По данным официального сайта компании, стоимость поездки до Геленджика составляет 7,3 тыс. руб. Для детей младше 12 лет действуют сниженные тарифы — 5,4 тыс. и 3,7 тыс. руб. Также предлагаются льготные билеты с уменьшением цены примерно на 1 тыс. руб.

В этом сезоне маршрут расширен, добавлены остановки в Лазаревском и Туапсе. Ранее «Комета Ялта» и «Комета Севастополь» выполняли рейсы между Сочи, Анапой, Новороссийском и Геленджиком, перевозя до 30 тыс. пассажиров за сезон.

Мария Удовик