Bloomberg: Китай снял запрет на поставки Boeing после переговоров с США

Власти Китая сообщили местным авиаперевозчикам об отмене запрета на ввоз самолетов Boeing, который действовал на протяжении месяца. Китайские авиакомпании могут самостоятельно организовать поставки на собственных условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder / File photo / Reuters Фото: David Ryder / File photo / Reuters

Решение принято после того, как Китай и США объявили о снижении на 90 дней дополнительных тарифов на товары. При этом неясно, как скоро китайские авиаперевозчики смогут получить самолеты, пишет Bloomberg. По оценкам агентства, КНР может снова запретить поставки Boeing, если в течение трех месяцев стороны не придут к новому торговому соглашению. Boeing в этом году планирует поставить в Китай около 50 самолетов.

В апреле Bloomberg сообщало, что Китай отказался от дальнейших закупок самолетов США для китайской Boeing Co. в ответ на введение 145-процентных американских пошлин. Власти КНР также потребовали от местных компаний не заказывать у США авиационное оборудование и авиадетали. После этого Китай вернул в США несколько уже полученных самолетов американской компании.

По итогам переговоров США решили уменьшить пошлины на китайские товары с 145% до 30%, Китай на американские — с 125% до 10%. При этом базовая пошлина на импорт товаров сохранится на уровне 10%. Режим начнет действовать с 14 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Елизавета Шмакова