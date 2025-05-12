Главные новости за 12 мая. Сочи

За майские праздничные выходные Сочи посетили около 357 тыс. гостей. Заполняемость некоторых гостиниц достигала 89%.

В сочинском районе Кудепста открылся новый корпус детского сада №140 «Самшит», который стал самым крупным дошкольным учреждением Южного федерального округа. Учреждение рассчитано на 550 мест и включает 28 групп.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову провести проверку по факту нарушения прав жителей ЖК «Моравия» в Сочи. На придомовой территории жилого комплекса владельцы регулярно выгуливают агрессивных собак без намордников и поводков.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга не признают вину в получении двух крупных взяток от региональных застройщиков. Эти обвинения дополнили ранее предъявленные им претензии в вымогательстве и особо крупной растрате.

Канадский нападающий Уильям Биттен продлил контракт с сочинцами до 31 мая 2026 года. Форвард пополнил состав «леопардов» на правах свободного агента по ходу текущего сезона.

Стоимость кв. м в новостройках Сочи увеличилась почти в пять раз за последние шесть лет, достигнув 456,7 тыс. руб. в марте 2025 года.

Открытие строящегося на федеральной территории Сириус концертного центра мирового уровня перенесли на 3 октября 2025 года. Ранее открытие планировалось на июнь 2025 года.