Экс-глава Сочи и его жена не признают вину в получении еще двух взяток

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга не признают вину в получении двух крупных взяток от региональных застройщиков. Эти обвинения дополнили ранее предъявленные им претензии в вымогательстве и особо крупной растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-градоначальника Ивана Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник Алексея Копайгородского и его супруги охарактеризовал новое обвинение как крайне абсурдное. Господин Миронов отметил, что оно основано только на показаниях двух крупных застройщиков из Сочи.

По словам адвоката, один из бизнесменов утверждает, что в марте 2022 года он приобрел дом на Верховской улице за 35 млн руб., который оформлен на супругу экс-мэра. При этом Янина Копайгородская в то время была в предыдущем браке и успешно занималась бизнесом.

Другой застройщик заявил, что передал супругам 24 млн руб. за строительные и ремонтные работы по тому же адресу. Оба бизнесмена также утверждают, что почти два года ежемесячно передавали Алексею Копайгородскому через его жену суммы в 2,5 и 6 млн руб.

Адвокат обратил внимание на то, что в обвинении не указаны конкретные действия или бездействия, за которые экс-мэр и его супруга получали деньги, стройматериалы и услуги по укладке газона. Кроме того, следствие не уточняет, каким образом бывший глава курорта способствовал развитию бизнеса этих застройщиков в течение двух лет своей предполагаемой коррупционной деятельности.

Ранее супругам Копайгородским предъявили новые обвинения в получении взяток от крупных бизнесменов. Следствие полагает, что за два года мэр Сочи и его жена незаконно обогатились почти на 332 млн руб., используя свои служебные полномочия. Они стали фигурантами уголовного дела о растрате и получении трех крупных взяток, а Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении свидетелей к даче ложных показаний.

Супруги были задержаны осенью 2024 года. В ходе более 50 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре были изъяты деньги, ценности и документы, имеющие значение для дела. На их активы, банковские счета и недвижимость наложены обеспечительные меры. Ранее следственный департамент МВД России также обвинял супругов Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи. Они не признают свою вину по всем пунктам обвинения и находятся в следственном изоляторе.

Мария Удовик