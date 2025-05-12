В Сочи проверяют информацию о нарушении прав граждан в ЖК «Моравия»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову провести проверку по факту нарушения прав жителей ЖК «Моравия» в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства ведомства стало обращение местной жительницы в социальной сети. Сочинка сообщила, что на придомовой территории жилого комплекса владельцы регулярно выгуливают агрессивных собак без намордников и поводков, несмотря на установленные запреты.

В мае 2025 года одна из собак напала на восьмилетнего сына заявительницы и укусила его за ногу. По словам местной жительницы, многочисленные жалобы пострадавших в управляющую компанию, администрацию и полицию остались без ответа.

Ход проверки и ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Ъ-Сочи» писал, что полиция Хостинского района курорта проводит проверку по факту нападения собак на 62-летнюю местную жительницу. Два стаффорда атаковали жительницу Сочи на лестничной площадке многоквартирного дома.

Мария Удовик