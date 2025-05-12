Сочи принял 357 тысяч туристов за майские праздники

За майские праздничные выходные Сочи посетили около 357 тыс. гостей. Подсчет произведен на основании данных бронирования в гостиницах и учета пассажиропотока на основных транспортных узлах курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Заполняемость некоторых гостиниц достигала 89%, что сопоставимо с летними показателями, а средняя загрузка коллективных средств размещения составила около 81%. Это связано с тем, что на побережье открылись пляжи, в то время как в горах еще можно было кататься на лыжах и сноуборде.

Сочи занял высокие позиции в различных рейтингах на майские праздники, включая отдых в одиночку, романтические поездки и оздоровительные туры.

Курорт «Красная Поляна» завершил горнолыжный сезон 2024-2025 11 мая благодаря благоприятным климатическим условиям. С декабря по май курорт принял 410 тыс. гостей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Основная часть посетителей — семьи с детьми, предпочитающие длительный отдых.

Спрос на зимние развлечения также возрос: было продано более 350 тыс. ски-пассов и прогулочных билетов, что на 20% превышает прошлогодние показатели.

С 1 по 22 июня в долине Цирк-2 пройдет фестиваль Bonus Summer Camp, где будет организован бонусный период катания с новым сноупарком для любителей зимних видов спорта.

Летний туристический сезон стартовал на всех горных курортах Сочи. В Роза Долине планируется открытие колеса обозрения и нового парка аттракционов. Сочинский национальный парк и Кавказский государственный биосферный заповедник готовят новые маршруты к природным достопримечательностям, причем заповедник к середине июня предложит 10 многодневных эколого-туристических направлений.

На летний период уровень бронирования гостиниц в Сочи составляет в среднем 73%.

Мария Удовик