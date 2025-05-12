За шесть лет цены на новостройки в Сочи выросли почти в пять раз

Стоимость кв. м в новостройках Сочи увеличилась почти в пять раз за последние шесть лет, достигнув 456,7 тыс. руб. в марте 2025 года. Об этом сообщили эксперты агентства ОНИКС-Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года жилье в новостройках Сочи подорожало на 3,4%. В январе средняя стоимость кв. м составляла 441,5 тыс. руб., а к концу марта достигла 456,7 тыс. руб.

В годовом исчислении рост оказался менее значительным — 2%, или 8,8 тыс. руб. Весной 2024 года средняя цена была на уровне 447,9 тыс. руб. за «квадрат».

За шестилетний период с марта 2019 по март 2025 года стоимость кв. м в новостройках города-курорта увеличилась на 384%. В абсолютных показателях рост составил 362,3 тыс. руб.

В апреле 2025 года на первичном рынке Сочи представлено 5,1 тыс. объектов, включая почти 1,4 тыс. апартаментов. Разброс цен существенный: минимальная стоимость «квадрата» составляет 213 тыс. руб., максимальная достигает 3,2 млн руб.

Мария Удовик