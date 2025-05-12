В Сочи открылся крупнейший в ЮФО детский сад на 550 мест

В сочинском районе Кудепста открылся новый корпус детского сада №140 «Самшит», который стал самым крупным дошкольным учреждением Южного федерального округа, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Учреждение рассчитано на 550 мест и включает 28 групп: восемь для малышей до 3 лет и 20 для детей от 3 до 7 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Здание площадью свыше 8 тыс. кв. м было возведено по уникальному проекту. Внутри расположены два музыкальных и два спортивных зала с интерактивными системами, а также кабинеты логопедов и психологов, помещения для занятий робототехникой и цифровая лаборатория.

Строительство нового корпуса стало частью программы комплексного развития территории в Кудепсте. Инвестор безвозмездно передал здание вместе с оборудованием в муниципальную собственность. Сейчас осуществляется комплектование педагогического состава, готового принять воспитанников. В новом учебном году сочинские дошкольные учреждения смогут принять около 19,4 тыс. детей. Для записи в детский сад «Самшит» родителям необходимо обратиться в городское управление по образованию и науке при наличии регистрации в Сочи.

Трехэтажное здание оформлено в тематическом стиле, каждый этаж посвящен одной из природных стихий — воде, земле и воздуху, что способствует лучшему знакомству воспитанников с окружающим миром. В озеленении территории использовано 60 видов деревьев и кустарников.

Детский сад полностью адаптирован для маломобильных граждан и оснащен лифтом. Пищеблок включает несколько цехов, соответствует современным стандартам и оборудован лифтовой системой для доставки готовых блюд на верхние этажи.

Мария Удовик