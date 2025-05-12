Открытие концертного центра в Сириусе перенесли на октябрь 2025 года

Открытие строящегося на федеральной территории Сириус концертного центра мирового уровня перенесли на 3 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации ФТ со ссылкой на художественного руководителя фонда «Талант и успех» Ханса-Йоахима Фрая.

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Малый зал на 500 мест почти завершен, и через три-четыре недели там смогут проходить концерты. Строительство большого зала также активно продолжается. Открытие концертного центра намечено на 3 октября, и, по мнению Ханса-Йоахима Фрая, этот срок выглядит вполне реалистично.

Строительство комплекса в Сириусе стартовало в 2020 году. Он станет основой культурного кластера в этом районе и будет включать два современных зала с отличной акустикой. Проектом занимается Ясухиса Тойота, который разработал концепции более ста концертных площадок по всему миру, включая объекты в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге.

Ранее открытие концертного центра планировалось на июнь 2025 года.

Мария Удовик