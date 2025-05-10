Главные новости за 10 мая. Кубань, Крым, Адыгея
В Геленджике более 400 человек приняли участие в традиционном спортивном забеге.
В Новороссийске с 13 по 15 мая из-за ремонта насосной станции в станице Троицкой воду будут подавать только утром и вечером.
Аналитики hh.ru составили рейтинг самых непопулярных среди соискателей профессий на Кубани.
В Абинском районе Кубани большегруз едва не раздавил пешеходов на «зебре».
В Крыму и Севастополе в 2024 году аптеки продали лекарств на 22,6 млрд рублей.
В животноводческом комплексе Мостовского района из-за бруцеллеза КРС ввели карантин.
На Кубани продуктовый набор для окрошки подорожал на 17%.