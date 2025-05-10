Главные новости за 10 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Геленджике более 400 человек приняли участие в традиционном спортивном забеге.

В Новороссийске с 13 по 15 мая из-за ремонта насосной станции в станице Троицкой воду будут подавать только утром и вечером.

Аналитики hh.ru составили рейтинг самых непопулярных среди соискателей профессий на Кубани.

В Абинском районе Кубани большегруз едва не раздавил пешеходов на «зебре».

В Крыму и Севастополе в 2024 году аптеки продали лекарств на 22,6 млрд рублей.

В животноводческом комплексе Мостовского района из-за бруцеллеза КРС ввели карантин.

На Кубани продуктовый набор для окрошки подорожал на 17%.