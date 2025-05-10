В Геленджике в акции «Забег памяти» приняли участие более 400 человек

На набережной Геленджика свыше 400 человек собрались для участия в традиционном спортивном забеге. Среди участников — как жители Краснодарского края, так и гости из других регионов России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / adm_gelen Фото: https: / t.me / adm_gelen

Мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

В забеге принимают участие воспитанники спортивных школ, школьники, спортсмены-любители и целые семьи. Маршрут проходит от мемориала до Лермонтовской площади.

Организаторы отметили, что забег стал символом единства жителей и гостей курорта, а также важной частью спортивной и исторической жизни Геленджика.

Андрей Николаев