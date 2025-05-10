В Новороссийске с 13 по 15 мая воду будут подавать утром и вечером

В Новороссийске с 13 по 15 мая из-за ремонта насосной станции в станице Троицкой ограничат подачу воды, сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска».

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Диспетчер Троицкого водопровода заранее предупредил о возможных перебоях. В указанные дни воду будут подавать только утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

По заявкам жителей воду в эти дни будут подвозить автоцистернами. Подачу воды в обычном режиме планируют возобновить с 16 мая. Водоканал уверяет, что аварийные ситуации не ожидаются.

Андрей Николаев