В животноводческом комплексе Мостовского района из-за бруцеллеза ввели карантин
На территории ООО «Животноводческий комплекс "Предгорье"» в станице Баговской Мостовского района для ликвидации заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота (КРС) введен карантин. Соответствующий приказ краевого департамента ветеринарии опубликован на сайте администрации Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно документу, территория животноводческого комплекса признана эпизоотическим очагом бруцеллеза, а территория в радиусе 3 км вокруг предприятия — неблагополучным пунктом.
В связи с этим для животноводческого комплекса ввели ряд ограничений, включая запрет на оборот сельхозпродукции. Специалистами будет утвержден план действий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза КРС на предприятии.