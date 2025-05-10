В животноводческом комплексе Мостовского района из-за бруцеллеза ввели карантин

На территории ООО «Животноводческий комплекс "Предгорье"» в станице Баговской Мостовского района для ликвидации заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота (КРС) введен карантин. Соответствующий приказ краевого департамента ветеринарии опубликован на сайте администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, территория животноводческого комплекса признана эпизоотическим очагом бруцеллеза, а территория в радиусе 3 км вокруг предприятия — неблагополучным пунктом.

В связи с этим для животноводческого комплекса ввели ряд ограничений, включая запрет на оборот сельхозпродукции. Специалистами будет утвержден план действий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза КРС на предприятии.

Андрей Николаев