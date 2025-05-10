В Абинском районе Кубани грузовик на «зебре» едва не раздавил людей

Очевидцы выложили в соцсети ролик, на котором водитель КАМАЗа в станице Холмской Абинского района выехал на встречную полосу и едва не сбил двух пешеходов на переходе. Сотрудники районного ОМВД проводят по факту публикации ролика проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

В действиях водителя большегруза усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.15 и статьей 12.18 КоАП РФ.

Ранее в Динском районе Кубани на автотрассе Калининская — Новотитаровская водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ивеко». От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, а его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Андрей Николаев