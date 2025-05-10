На Кубани стали известны самые непопулярные профессии

Аналитики hh.ru составили антирейтинг профессий, на которые жители Кубани откликаются реже всего. Так, за период с 1 января по 8 мая 2025 года самой непопулярной среди местных жителей, по данным сервиса по поиску работу, оказалась профессия консультанта по стратегии – на нее откликнулось 179 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В антирейтинг также вошли профессия дата-сайентиста (на нее откликнулись 429), руководителя отдела аналитики (501 отклик), директора по информационным технологиям (откликнулись 529 соискателей), комплаенс-менеджера (583 отклика), технического писателя (647), зоотехника (737 откликов), парикмахера (799), а также полицейского и мастера ногтевого сервиса – 831 и 881 отклик соответственно.

По данным hh.ru, эти профессии набрали меньше 1 тыс. откликов. При этом самой популярной за 5 месяцев этого года на Кубани стала профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами на них откликнулись свыше 638 тыс. человек.

Андрей Николаев