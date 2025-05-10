Главные новости к утру 10 мая

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Армия страны нанесла удары по нескольким индийским военным объектам и складам ракет, а также начала массированную атаку БПЛА. В результате обстрелов погиб индийский высокопоставленный чиновник, сообщает индийское агентство PTI. Индия в ответ запустила ракеты по пакистанским авиабазам.

В Киев отправились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск. На повестке дня — совместный призыв к «полному» и «безусловному» прекращению огня сроком на 30 дней между Киевом и Москвой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал позицию Еврокомиссии по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Он заявил, что решение прекратить поставки может привести к нестабильности и технологическим проблемам. Премьер-министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал, что Словакия наложит вето на предложение Еврокомиссии об отказе от поставок энергетических ресурсов из РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров с Россией. Он считает, что перемирие даст преимущество Украине — во время режима прекращения огня она сможет подготовить новых бойцов и пополнить арсеналы. При этом Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта, заявил господин Песков.

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал Палату представителей заранее рассмотреть вопрос о повышении потолка задолженности страны. Он заявил, что Штаты уже в августе смогут столкнуться дефолтом.