Министр финансов Бессент: США могут столкнуться с дефолтом уже в августе

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал Палату представителей заранее рассмотреть вопрос о повышении потолка задолженности страны. Он заявил, что Штаты уже в августе смогут столкнуться дефолтом — в то время, когда Конгресс будет на каникулах.

«Поскольку существует значительная неопределенность в прогнозировании денежных потоков правительства на месяцы вперед, невозможно точно определить, на сколько хватит денежных средств и чрезвычайных мер. Тем не менее, по результатам проверки поступлений за апрельский налоговый период высока вероятность, что у федерального правительства закончатся деньги... уже в августе»,— указано в письме господина Бессента.

Откладывание решения о потолке задолженности может иметь негативные последствия для финансовых рынков, правительства, бизнеса, а также подорвать доверие со стороны предпринимателей и потребителей, пишет министр финансов. «Неспособность приостановить или увеличить лимит госдолга нанесет ущерб нашей финансовой системе и ослабит безопасность Америки»,— заключает он.

В марте госдолг США превышал $36,6 трлн., что составляет более 122% ВВП страны. Объем долгосрочного госдолга США составляет 40% от мирового объема.

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