Главные новости к утру 9 мая

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин за чашкой чая обсудили в Москве конфликт на Украине. Неформальный разговор состоялся 8 мая во второй половине дня. «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий»,— говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп призвал 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, пригрозив дополнительными санкциями со стороны Соединенных Штатов и их партнеров в случае нарушения перемирия.

Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок, вернулись к регулярному расписанию полетов после массовых сбоев 6 и 7 мая. В Минтрансе также пообещали проанализировать и уделить внимание формированию резерва воздушных судов, сокращению времени нахождения пассажиров в самолете после посадки в запасных аэродромах, а также соблюдению регламента — предоставлении еды и напитков, а также места в гостинице при длительных задержках.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что в министерстве согласились ввести полный, круглогодичный запрет на майнинг в Забайкалье и Бурятии. Он предположил, что правовая база для запрета появится в ближайшее время.

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России, стремясь усилить давление на Москву в конфликте с Украиной. По словам офиса премьер-министра Кира Стармера, санкции станут крупнейшим пакетом мер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Саудовскую Аравию в середине мая. Однако, не вдаваясь в детали, он отметил, что между сторонами идут «очень хорошие» переговоры.

КНДР заявила о проведении военных учений под руководством лидера государства Ким Чен Ына, в рамках которых совершила ракетный пуск в четверг, 8 мая. Ранее запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря зафиксировали Южная Корея и Япония.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по сокращению 145-процентной пошлины на импорт из Китая до 50-54% на время переговоров. Ожидается, что план вступит в силу уже на следующей неделе. Сообщается, что торговые налоги для соседних стран Южной Азии будут снижены до 25%.