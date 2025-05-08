Минтранс РФ: авиакомпании вернулись к расписанию после массовых сбоев 6-7 мая

Российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок, вернулись к регулярному расписанию полетов после массовых сбоев 6 и 7 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале федерального Минтранса.

В Минтрансе пообещали проанализировать и уделить внимание формированию резерва воздушных судов, сокращению времени нахождения пассажиров в самолете после посадки в запасных аэродромах, а также соблюдению регламента — предоставлении еды и напитков, а также места в гостинице при длительных задержках.

Сбои в расписании авиаперевозок 6-7 мая произошли из-за ограничений в работе аэропортов, особенно в районе аэропортов Москвы. При отсутствии новых масштабных ограничений российская гражданская авиация продолжит стабильную работу в интересах пассажиров и бизнеса, отметили в ведомстве.