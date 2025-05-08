Главные новости за 8 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 8 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили две украинские ракеты в районе станицы Тамань Краснодарского края. В результате атаки повреждены 17 домов.

В станице Отрадной Краснодарского края утром 8 мая произошел крупный пожар в здании кафе. Возгорание удалось ликвидировать за час.

В ближайшие дни в Новороссийске ожидаются временные перебои в работе сотовой связи. Отключения и ограничения услуг связаны с мерами по защите города от возможных террористических атак со стороны Украины.

В Новороссийске провели военно-патриотическую акцию «Память вечна», в ходе которой перезахоронили останки четырех советских бойцов, павших при защите города-героя. Церемония прошла в преддверии празднования Дня Победы.

РЖД предоставили дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. В составы добавлены вагоны на маршрутах «Москва — Санкт-Петербург», «Адлер — Москва», «Казань — Москва», «Нижний Новгород — Москва» и других направлениях.

Вице-мэр Сочи Галина Москалева покинула свою должность по собственному желанию. Исполнять обязанности экс-чиновницы будет первый заместитель главы муниципалитета Сергей Коновалов.

Следственный комитет России проверит дело о невыданном жилье семье с четырьмя детьми на Кубани. Заявительница обратилась к главе СКР с жалобой на неисполнение решения суда, которым семье должно быть предоставлен дом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении супружеской пары, которые обвиняются в хищении денег у опекаемого инвалида и оставлении его без документов на дороге в Абхазии.