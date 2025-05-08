СКР проверит дело о невыданном жилье семье с четырьмя детьми на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову предоставить повторный доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав многодетной семьи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительница Краснодарского края обратилась к главе СКР с жалобой на неисполнение решения суда, которым семье должно быть предоставлено жилье. Дом, в котором проживают супруги с четырьмя детьми, был признан аварийным еще в декабре 2022 года. Семья поставлена на внеочередной учет как малоимущая, однако до сих пор не получила подходящего жилого помещения. По словам заявительницы, предложенная квартира не соответствует требованиям для проживания шести человек.

Уголовное дело возбуждено региональным СУ СКР. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Анна Гречко